مسلم: الإعلام الافتراضي أنتج الـ«فيك نيوز» وما يكتب على السوشيال مجرد انطباعات

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الإعلام دوره الإخبار والتثقيف، موضحا أن الوعي هو مجموعة من المدركات والتصورات المخزنة لدى الفرد حول الأحداث والمؤسسات والدول، ودور الإعلام تقديم الحقيقة للناس بجانب الأخبار وتحليلها، وهذا يعتمد على الاتصال الجماهيري بشكل كبير، مؤكدا أن المعلومات الكاذبة تكوّن وعيًا مزيفًا، والوعي الحقيقي هو الذي يخلق فردًا مدركًا.

محمود مسلم: إعلام السوشيال ينقل انطباعات فقط

وأوضح «مسلم»، خلال مشاركته في وبينار كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الإعلام التقليدي يهتم بمجموعة القيم المتمثلة في الدقة والموضوعية والحياد، وهي قيم تغيب في أغلب الأحيان عن إعلام السوشيال ميديا، مؤكدا أن إعلام السوشيال ينقل انطباعات فقط، أما الإعلام التقليدي لديه رسالة: «وفاهم يعني إيه قيم مهنية وأخلاقية»، مشددًا على أنه يمكن أن يكون به بعض التجاوزات إلا أنها قليلة عكس الإعلام الافتراضي الذي يشمل الكثير من التجاوزات، مثل ظاهرة الـ«فيك نيوز».

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن» إلى أن ما يُكتب على السوشيال ميديا مجرد انطباعات، وما يكتب في الصحف خبر، موضحًا الفرق بين الإعلامي المتخصص والمواطن الصحفي، فالأول يهتم بالتحقق من الخبر بعكس الثاني، لافتًا إلى أن الإعلامي التقليدي لديه القيم والمهارة و«عنده الصنعة بتاعة الشغل لكن الراجل الافتراضي مش عنده كل هذه الأمور»، مشيرا إلى أن الخطاب الإعلامي الحالي ملتزم في الغالب بالقيم: «والناس تحمل الإعلام كل مشاكل البلد وهو رأي ليس صحيح».

وتابع أن الإعلام التقليدي يحاسب ولديه جمهور، والجمهور «بيدفع ثمن الخدمة»، ولديه معلنين ومسؤولين، وهو أكثر حرصا على القيم وهذا ليس معناه تجاهل السوشيال، إلا أنه لا يسير وراء السوشيال ميديا، مؤكدا أن التفاعل بين الإعلام التقليدي والإعلام الافتراضي هو الأفضل.

وأشار إلى أن إعلام السوشيال لديه أخبار مزيفة كثيرة وتؤدي إلى تراكمات لدى الجمهور، موضحا أن الحكومة نشطت في تفنيد الشائعات: «عندنا يوميا مش أقل من 30 شائعة ضد النظام والحكومة»، و«الفيك نيوز» لم تتوقف على الأخبار فقط، وإنما تشمل الصور والفيديوهات والتي يجري استدعاؤها في موقف معين: «مثل أيام رابعة لما جابوا فيديوهات من سوريا».