محمود مسلم: تنسيقية شباب الأحزاب «بيت خبرة» في كل المجالات

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه من حُسن حظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المجلس الحالي للشيوخ جديد ومعظم أعضائه جُدد، كما أن نسبة التغيير في مجلس النواب كانت 75% وهذا أمر يخدمهم، حيث استطاعوا أن يظهروا وسط النواب الكثيرين، «دول جايين ووراهم خلفية، لأن التنسيقية تمثل بيت خبرة في كل المجالات، كنا دائما نتمنى أن يكون هناك مساعد لكل البرلمانيين زي اللي في الخارج».

وأضاف «مسلم»، خلال صالون سياسي يناقش تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة 3 سنوات على انطلاقها، أن هناك أشخاصا أصبحوا معروفين بالاسم أنهم نواب ونواب تنسيقية، حيث إن التنسيقية جمعت بين عائلات تدخل مجال السياسة لأول مرة، وعائلات عريقة في السياسة دفعت أبناءها في هذا العمل، فحدث نوع من التنوع والتكامل، مؤكدًا أن التنسيقية لا تجلد الماضي ولكن تتعلم من دروسه، كما أنها لا تُصنف الناس، «أخذت الناس بدرجة من الكفاءة دون تصنيف أو تمييز».

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن» أن أداء النواب التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مبشر، ويعكس أن وراءهم ثُقلا أو بيت خبرة، مثل مراكز الأبحاث والدراسات واللجان النوعية الموجودة داخل تنسيقية شباب الأحزاب، موضحًا أن أداءهم داخل مجلس النواب جيد للغاية فهم ككتلة من أفضل الكتل الموجودة في البرلمان، رغم أن تمثيلهم لا يتعدى الـ 5 %، إلا أنهم وحزبين آخرين هم الأبرز على الساحة البرلمانية.

وتابع: «رغم أنهم 5% إلا أن تأثيرهم على التصويت من حيث الأداء أقوى من تأثيرهم من حيث العدد، التنسيقية يقدروا يقولوا لا، شوفنا في قانون الثانوية العامة في مجلس الشيوخ يقدروا يقولوا لا ويقدروا يقول أه، قمة التنسيقية إن الناس تعرف تختلف ودي فضيلة مكنتش موجودة في مصر لسنوات طويلة، كانوا يتخانقوا ويشتموا أو يضربوا بعض، أما التنسيقية نختلف واحنا داخلين ونخرج وإحنا إيدينا في إيد بعض».