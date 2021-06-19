قائمة أسعار نيسان جوك 2021 خلال يونيو الجاري

لا يزال العرض مستمرًا، مع بداية الربع الثاني للعام الجاري، جرى الإعلان عن زيادات سعرية على عدد من الطرز موديل 2021 لسيارات الركوب الملاكي، داخل السوق المحلي المصري، ومن ضمن القائمة سيارة «نيسان جوك»، حيث جرى الإعلان عن زيادة سعرية، وصلت قيمتها إلى 5 آلاف جنيه، حسب ما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «نيسان».

ترصد السطور التالية، القائمة السعرية لفئات السيارة نيسان جوك 2021 خلال شهر يونيو الجاري بعد الزيادة السعرية الأخيرة:

-الفئة الأولى بسعر ACCENTA بسعر 357.500 جينه.

-الفئة الثانية TEKNA بسعر 381.500 جنيه.

-الفئة الثالثة TEKNA PERSO بسعر 388.500 جنيه.

مواصفات وتجهيزات السيارة نيسان جوك 2021:

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات ، بسعة لترية 1.0 لتر 1000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 200 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 7 سرعات، مع إمكانية القيادة بناقل حركة مانيوال.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.4 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 4.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة ز

-تأتي السيارة بأبعاد «4210 ملم طول، و1800 ملم عرض، و1595 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2636 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 422 لترا.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للامان من بينها «وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن».