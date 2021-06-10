نيسان: بدء تلقى الطلبات المسبقة على الإصدار المحدود من «أريا»

أعلنت نيسان اليوم الخميس، بدء الطلب المسبق في السوق اليابانية لمجموعة طرازات «نيسان أريا»، ذات الإصدار المحدود الجديدة كليًا، حيث تعد سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل بنسبة 100٪، وتتيح للعملاء السفر لمسافات أبعد بإثارة أكبر في القيادة والثقة والراحة والاتصال.

وتشتمل تشكيلة الإصدار المحدود من سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر الكهربائية الأكثر تقدمًا من نيسان على حجمين للبطارية وخيارين من مجموعة نقل الحركة وميزات حصرية لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء.

ومن المخطط أن يكون طراز Ariya B6 ذو الإصدار المحدود ذو الدفع بالعجلتين «سعة 63 كيلووات ساعة قابلة للاستخدام 1»، متاحًا للعملاء في اليابان في آخر العام الحالي، مع إطلاق طرز أخرى لاحقًا.

وتمثل نيسان أريا، التي تم الكشف عنها للعالم العام الماضي، نموذجًا عالميًا رئيسيًا في إطار خطة التحول الخاصة بـNissan NEXT، بصفتها سيارة كروس أوفر كهربائية أنيقة ومبتكرة تجمع بين خبرة نيسان في السيارات الكهربائية وأحدث التقنيات المتصلة، فإنها تمثل الفصل التالي في قصة نيسان الكهربائية.

وتم تحسين التصميم الخارجي الحديث، من خلال مجموعة من ميزات الطراز محدودة الإصدار، حيث تشمل أغطية عجلات من الألومنيوم مقاس 19 بوصة مع تصميم ثلاثي الأبعاد للشفرات بلون برونزي محدود مع لمسات باللون الأسود.

ومن خلال الارتقاء بالإثارة وإمكانيات التنقل عديم الانبعاثات، يعد نظام الدفع الكهربائي بالكامل في نيسان أريا مثالاً على تقنية الكهربائية المتطورة والمتكاملة بسلاسة، تتضمن طرازات الإصدار المحدود من أريا المتوفرة للطلب المسبق أربعة تكوينات لمجموعة نقل الحركة تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء وأنماط حياتهم.

وبالنسبة للركاب في المناطق الحضرية ومالكي المركبات الكهربائية لأول مرة الذين يبحثون عن الجودة والأناقة في سياراتهم من الجيل التالي، يعد طراز أريا B6 ذو الإصدار المحدود ذو الدفعين خيارًا مثاليًا، حيث يتميز طراز أريا B9 ذو الإصدار المحدود والدفع بالعجلتين ببطارية أكبر، ما يوفر نطاقًا إضافيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى المغامرة في رحلات أطول.

ويمثل طراز «Ariya B6 e-4ORCE»، ذو الإصدار المحدود 1، الدفع الرباعي توازناً جذاباً بين الأداء والقيمة في فئته، ويوفر هذا الطراز أداءً وافرًا وتقنيات جديدة مبتكرة، بما في ذلك المحركات الكهربائية المزدوجة وتكنولوجيا التحكم e-4ORCE، وتوفر هذه الميزات قوة متوازنة وموثوقة.