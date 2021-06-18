نائب وزير السياحة تستقبل أول رحلة طيران مباشرة تطلقها شركة «إير كندا»

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، صباح اليوم، في استقبال أول رحلة طيران مباشرة تطلقها شركة «إير كندا» قادمة من مدينة مونتريال الكندية إلى القاهرة، وذلك في إطار قيام الشركة بتسيير رحلات جديدة مباشرة بين مونتريال والقاهرة، بدءا من يونيو الجاري بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

حضر مراسم الاستقبال قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلون عن السفارة الكندية بالقاهرة ومسئولو مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي.

وألقت نائب الوزير كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها أن الوزارة تثمن تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى، لما لذلك من تأثير إيجابي مباشر على زيادة حركة السياحة الوافدة.

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يسهم خط الطيران الجديد في زيادة الأعداد القادمة من كندا إلى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار من خلال هذا الخط المباشر، وهو ما سوف يسهم بدوره في زيادة السائحين الوافدين من هذه الأسواق البعيدة.

كما كشفت الأستاذة غادة شلبي في كلمتها عن المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها المقصد المصري، وأكدت على إجراءات السلامة الصحية التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تطعيم العاملين بقطاع السياحة باللقاحات المضادة للفيروس حتى يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت، إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المقاصد والمنشآت السياحية المصرية بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.