سيارات للبيع بقنا.. كيف تشتري أفضل أنواع بأقل الأسعار؟

يبحث كثير من المواطنين في محافظة قنا، على محرك البحث «جوجل» عن أماكن سيارات للبيع بقنا، وعن أسعارها وخاصة المستعملة، لا سيما الأفراد الذين ادخروا مبالغ تسمح لهم باقتناء سيارات مستعملة بحالة جيدة، للمساعدة في الانتقال لأعمالهم وقضاء حوائجهم اليومية التي تلزم وسائل نقل يومية، خاصة أنها تكلفهم استقطاع مبالغ كبيرة من دخولهم ، وفي محافظة قنا، ينتشر التجار وسماسرة السيارات بكل أنواعها النقل والملاكي وهو ما يعد سوقا كبيرا، فضلا عن المعارض المنتشرة على جانبي الطرق العامة.

سيارات للبيع بقنا.. معاير اختيار السيارة المستعملة

وبحسب عدد من تجار السيارات وأصحاب المعارض في محافظة قنا، من بينهم أحمد حمادة، تاجر، فإن سعر السيارة الملاكي له عدة معايير لعملية الاختيار في سوق المستعمل حتى لا تقع تحت طائلة النصابين وتلك المعاير حددتها أماكن سيارات للبيع بقنا.

-النوع

- الموديل

- الحالة ويحددها فني سيارات يرافق الراغب في الشراء

سيارات للبيع بقنا.. أنواعها وأسعارها

وبحسب خبراء بيع السيارات في محافظة قنا، من بينهم أحمد عبد السميع صاحب معرض سيارات الحمد غي دشنا، شمال المحافظة، فإن أسعار السيارات المستعملة خاصة التي مر عليها 20 عاما بسبب مبادرة الرئيس السيسي استبدال السيارة بسيارة جديد ارتفعت من 5 آلاف جنيه إلى 10آلاف جنيه، وإليكم الأنواع والأسعار:

فيات بولونيز 1991

- السعر يبدأ من 22 ألف جنيه

- أعلى سعر 24 ألف جنيه لأعلى حالة جيدة

لادا 1992

- متوسط السعر 24 ألف جنيه والتي تكون حالتها جيدة تصل إلى 27 ألف جنيه

سوزوكي ماروتي 1997

- سعرها يبدأ من 24 ألف جنيه إلى 28 ألفًا حسب الحالة

سيارات هيونداي

قال أحمد عبد الباسط، مهندس ميكانيكا سيارات، وصاحب توكيل صيانة "جيلي - النترا" في مدينة الحرفيين في منطقة الجبلاو بقنا: تعد سيارات الملاكي هيونداي أكثر السيارات المنتشرة في الصعيد وخاصة محافظة قنا نظرا لرخص ثمنها وتوافر قطع غيارها.

- هيونداي سولاريس 2016 سعرها 140 ألف جنيه

- هيونداي النترا سعرها 192 ألف جنيه

- هيونداي ماتريكس 2007 سعرها 120 ألف جنيه

- هيونداي النترا اتش دي 2017 سعرها 175 ألف جنيه

- هيونداي اكسيل 1992 يبدأ سعرها من 43 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه

- هيونداي اكسيل 1999 يبدأ سعرها 48 ألف جنيه

سيارات سكودا

- سكودا فابيا 2009 سعرها 114 ألف جنيه

- سكودا اوكتافيا A4 2002 سعرها 126 ألف جنيه