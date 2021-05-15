أسعار السيارات في السوق المحلي خلال 3 شهور
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:47 م | السبت 15 مايو 2021
صورة ارشيفية
كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أن نسبة مبيعات السيارات الملاكي شهدت نموًا بلغت نسبته 37.011% وذلك خلال الربع الأول من العام 2021.
وأوضح مجلس معلومات سوق السيارات، أن السيارات المزودة بمحركات ما بين 1.5 إلى 1.6 لتر تمثل نحو 49% من إجمالي المبيعات، بينما كانت حصة السيارات الـSUV المزودة بمحرك 2.0 لتر 25%، والسيارات المزودة بمحركات 1.3 إلى 1.5 لتر بلغت حصتها 14% من المبيعات فى السوق.
وحول أسعار السيارات المزودة بمحركات 1.6 إلى 2.0 لتر فقد حازت على 6% من إجمالي مبيعات السوق.
أسعار السيارات
بينما لم تتجاوز حصة أسعار السيارات المزودة بمحركات صغيرة ما بين 1.0 و 1.3 لتر الـ5% من مبيعات سوق السيارات فى السوق المحلي، وحققت السيارات المستوردة ثبات فى أسعار السيارات، وذلك من خلال سيطرتها الممتدة منذ أعوام على النصيب الأكبر من المبيعات، إذ بلغت مجمل مبيعاتها 37.082 وحدة مقابل 26.316 وحدة في 2020 بنسبة نمو بلغت 40.9%.
نجاح السيارات فى السوق المحلي
وشهدت أسعار السيارات نجاحا فى السوق المحلي حيث نجحت جميع العلامات التجارية المتوفرة في السوق المصري في تحقيق مستويات نمو إيجابية، إلا أن العلامات اليابانية كانت الأبرز بعد أن سجلت معدل نمو بلغ 60.2%، وتستعرض الوطن أسعار السيارات من خلال 10 سيارات مطروحة فى السوق المحلي.
أهم اسعار 10 سيارات
زوتى Z100 2020
مانيوال / Elegent 1000 CC
السعر 120,000 جنيه
سوزوكى التو 2020
مانيوال 800 CC
السعر123,900 جنيه
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد
مانيوال / Full option 1600 CC
السعر149,900 جنيه
بى واى دى F3 2021 مانيوال 1500 CC
السعر 174,000 جنيه
شيرى أريزو 5 2020 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC
السعر 174,300 جنيه
شيرى انفى 2019 مانيوال / Tinted Glass 1500 CC
السعر 175,000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2021 اتوماتيك / جميع الكماليات 1500 CC
السعر 204,000 جنيه
فيات تيبو 2020 مانيوال / pack2 1400 CC
السعر 204,900 جنيه
نيسان صنى 2021 اتوماتيك / بيز لاين 1500 CC
السعر 206,000 جنيه