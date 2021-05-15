أسعار السيارات في السوق المحلي خلال 3 شهور

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أن نسبة مبيعات السيارات الملاكي شهدت نموًا بلغت نسبته 37.011% وذلك خلال الربع الأول من العام 2021.

وأوضح مجلس معلومات سوق السيارات، أن السيارات المزودة بمحركات ما بين 1.5 إلى 1.6 لتر تمثل نحو 49% من إجمالي المبيعات، بينما كانت حصة السيارات الـSUV المزودة بمحرك 2.0 لتر 25%، والسيارات المزودة بمحركات 1.3 إلى 1.5 لتر بلغت حصتها 14% من المبيعات فى السوق.

وحول أسعار السيارات المزودة بمحركات 1.6 إلى 2.0 لتر فقد حازت على 6% من إجمالي مبيعات السوق.

أسعار السيارات

بينما لم تتجاوز حصة أسعار السيارات المزودة بمحركات صغيرة ما بين 1.0 و 1.3 لتر الـ5% من مبيعات سوق السيارات فى السوق المحلي، وحققت السيارات المستوردة ثبات فى أسعار السيارات، وذلك من خلال سيطرتها الممتدة منذ أعوام على النصيب الأكبر من المبيعات، إذ بلغت مجمل مبيعاتها 37.082 وحدة مقابل 26.316 وحدة في 2020 بنسبة نمو بلغت 40.9%.

نجاح السيارات فى السوق المحلي

وشهدت أسعار السيارات نجاحا فى السوق المحلي حيث نجحت جميع العلامات التجارية المتوفرة في السوق المصري في تحقيق مستويات نمو إيجابية، إلا أن العلامات اليابانية كانت الأبرز بعد أن سجلت معدل نمو بلغ 60.2%، وتستعرض الوطن أسعار السيارات من خلال 10 سيارات مطروحة فى السوق المحلي.

أهم اسعار 10 سيارات

زوتى Z100 2020

مانيوال / Elegent 1000 CC

السعر 120,000 جنيه

سوزوكى التو 2020

مانيوال 800 CC

السعر123,900 جنيه

لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد

مانيوال / Full option 1600 CC

السعر149,900 جنيه

بى واى دى‬ F3 2021 مانيوال 1500 CC

السعر 174,000 جنيه

شيرى أريزو 5 2020 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 1500 CC

السعر 174,300 جنيه

شيرى انفى 2019 مانيوال / Tinted Glass 1500 CC

السعر 175,000 جنيه

شيفروليه أوبترا 2021 اتوماتيك / جميع الكماليات 1500 CC

السعر 204,000 جنيه

فيات تيبو 2020 مانيوال / pack2 1400 CC

السعر 204,900 جنيه

نيسان صنى 2021 اتوماتيك / بيز لاين 1500 CC

السعر 206,000 جنيه