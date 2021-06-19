حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بأنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال أو استثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يجعلك ساحرا وقد تلتقي بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.