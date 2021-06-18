تاج الدين: 40% من المصريين يتلقون لقاح كورونا خلال الأشهر المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مصر اتفقت مع الاتحاد الإفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الإفريقي لتوفير نحو 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من لقاح «جونسون آند جونسون»، وسيكون نصيب مصر 25 مليون جرعة.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية فى برنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عملنا عقد ودفعنا المقدم، وسيتم الحصول عليه بنظام الجرعة الواحدة، كما سعت مصر بكل الوسائل لإتاحة أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: «خلال الشهور المقبلة سيجري تلقيح عدد كبير من المصريين قد يصل إلى 40% من السكان، وهي نسبة جيدة جدا، وعموما فإن توفير اللقاحات يتم بطريقة علمية ودعم سياسي كبير لإتاحة عدد كبير من اللقاحات».

وفي وقت سابق قال تاج الدين، إن هذه الكمية تكفي لتطعيم 25 مليون، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تكاتفت للحصول على هذا الكم الكبير من اللقاحات، وفي نهاية هذا العام سيكون تطعيم حوالي 40% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة.

وأكد أن مصر تسعى منذ بداية الحديث عن اللقاحات إلى الحصول على قدر كبير منها، وتنويع مصادر الحصول عليها، إذ حصلت على لقاحات من الصين، ولقاح أسترازينيكا، واللقاح الروسي.