«ثعابين في كلية التربية الرياضية».. جامعة بورسعيد تكشف آخر المستجدات

أهابت جامعة بورسعيد طلبة وطالبات كلية الآداب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود ثعابين وقوارض داخل الخيمة التي يمتحن فيها طلاب كلية الآداب بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2020-2021.

وأوضحت الجامعة، خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه جرى نقل امتحانات كلية الآداب داخل الحرم الجامعي بكلية التربية الرياضية، بعمل «خيمة» تسع 1500 طالب بها مواصفات قياسية و صحية، والهدف منها تقليل الكثافة الطلابية نظرًا لظروف جائحة كورونا.

«خيمة» داخل كلية التربية الرياضية

وأكدت جامعة بورسعيد، فى البيان أنه حرصًا على صحة الطلاب ونظرًا لضيق المكان بمقر كلية التربية، أنشأت الجامعة «خيمة» متسعة داخل كلية التربية الرياضية بجانب البوابة الرئيسية حول مبنى التعليمي بالكلية، مشيرة إلى أن هذه المنطقة يتواجد بها طلاب التربية الرياضية طوال العام الدراسي.

جامعة بورسعيد تعلن عدم تلقيها شكوى رسمى وتشكيل لجنة للوقوف على الحقيقة

وشكل رئيس الجامعة لجنة من مجلس الجامعة للوقوف على حقيقة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ثعابين بلجان امتحان «تربية رياضية»، بمدينة بورفؤاد بجانب وجود حشرات وقوارض، وحجم ما هو متداول، وبناء على التقرير الذي ستقدمه اللجنة ستقوم الجامعة بحل أي مشكلة تواجه الطلاب، مع العلم أنه لم يصل لإدارة الجامعة حتى كتابة هذا البيان الإعلامى أي شكوى رسمية فى هذا الشأن.