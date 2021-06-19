أسعار الدواجن اليوم السبت 19-6-2021 في مصر «الفراخ البلدي بـ44 جنيه»

واصلت أسعار الدواجن اليوم السبت 19 يونيو، حفاظها على الاستقرار في كل الأنواع ومشتقاتها، لتكون ثابتة عند نفس القيمة السعرية منذ بداية الشهر الجاري، بسبب زيادة المعروض والإنتاج من الدواجن.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن أسعار الدواجن وشرائها لإدخالها في العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات يومية، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 19 يونيو، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 27 جنيهًا، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 29 إلى 31 جنيها.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي وفق السيد، نحو 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

كما استقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا.

سعر الكتكوت

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم السبت بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وأعلنت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي كالآتي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش إلى 24 جنيهًا.

- وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.