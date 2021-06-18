كلمة «شيخ» استبيحت.. 17 تصريحا للمفتي ردا على شهادة محمد حسين يعقوب

بيّن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الرأي الشرعي الصحيح لبعض المسائل التي وردت في شهادة الداعية السلفي محمد حسين يعقوب أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

تصريحات المفتي ردا على محمد حسين يعقوب

وتستعرض «الوطن» في 14 تصريحا، أهم ما وضحه مفتي الجمهورية، في لقاء تلفزيوني، أذيع مساء اليوم، بحسب بيان لدار الإفتاء، حول ما ورد في شهادة الداعية السلفي محمد حسين يعقوب دون أن يتطرق لاسمه علانية واكتفى بالإشارة إليه بالقول: «شهادة أحد دعاة السلفية»، وقال المفتي:

1- كلمة شيخ تعني أن هذا الشخص قد بلغ رتبة عالية من العلم الشرعي وفق منهجية علمية سليمة.

2- ما تعلمناه في الأزهر أن كلمة شيخ من أرقى الدرجات العلمية التي يصل إليها دارس علوم الدين، ولا يجب أن نطلقها إلا على من تأهَّل تأهيلًا علميًّا وفق منهجية ونظام قانوني، وهي من المصطلحات الراقية الدقيقة، ولكنها للأسف استبيحت، وأصبحت تطلق على غير المؤهلين.

3- بعض ذوي المصالح يُضفون هالةً من القداسة على أشخاص بوصفهم بالعلَّامة وغيرها وفي نفس الوقت يطعنون في العلماء المعتبرين.

4- دار الإفتاء تأخذ بكافة المذاهب الفقهية وتتخير منها ما يناسب أحوال الناس والواقع المتغير.

5- يحرم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وأصدرنا فتوى بذلك.

6- الخلافة إحدى أسماء رئاسة الدولة وإدارة شئون البلاد في فترة زمنية سابقة.

7- منصب رئيس الدولة أو الملك أو الأمير أو السلطان وغيرها كلها أسماء تغني الآن في عصرنا عن اسم الخلافة.

8- الفتوى صنعة لها منهجية علمية.

9- الفتوى تجيب عن أربعة أسئلة هي: هل وماذا ولماذا وكيف؟.

10- التثبت أحد الأسس المنهجية لدى العلماء المسلمين على كافة العصور.

11- الأوامر الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الخلق والنواهي جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس.

12- المنهجية العلمية لا تتوافر في المجموعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف

13- لابد من إصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء.

14- أطالب الشباب بأن يلجئوا فقط إلى المتخصصين من العلماء الذين حصَّلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدربوا على تطبيقها.

15- العبث كل العبث في إسناد أمر الفتوى إلى غير المتخصص والمؤهل لهذه المهمة

16- منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة ونلجأ للمتخصصين أحيانًا في المجالات المختلفة.

17- دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة «المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية»، وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة.

شهادة محمد حسين يعقوب في قضية داعش

وكان محمد حسين يعقوب مثل أمام محكمة الجنايات الأسبوع الماضي، للإدلاء بشهادته امتثالا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«خلية داعش إمبابة»، التي طلبت استدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه، أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمين في التحقيقات أنهما – أي المتهمين- يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.