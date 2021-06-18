مفتي الجمهورية: الانضمام إلى جماعة الإخوان حرام شرعا

أكد مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، على حرمة وعدم مشروعية الانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

شرعية الانضمام إلى جماعة الإخوان

وأضاف المفتي ردًا على سؤال حول شرعية الانضمام إلى جماعة الإخوان: «يحرم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية قولًا واحدًا»، لافتًا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم فيها الانضمام إلى جماعة الإخوان، وبالتالي كافة الجماعات الإرهابية لأنها منبثقة عنها.

لحوم العلماء مسمومة

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن عبارة «لحوم العلماء مسمومة» التي يتداولها البعض للدفاع عن غير المتخصصين ممن يمتهنون الدعوة دون تأهيل، نوع من إضفاء القداسة على شخص ما، وأنه من العجيب أن هؤلاء لديهم ازدواجية، فهم يطلقون هذه العبارة لصالح أتباعهم، وفي المقابل يسيئون إلى غيرهم من العلماء الحقيقيين.

أما عن مسألة ضرورة التمذهب بمذهب فقهي معيَّن فقال المفتي: «ذلك يكون في إطار المنهجية العلمية في التعلم، فإنه يتم الالتزام بمذهب فقهي لدراسته ومعرفة قواعده الثابتة، فهي منهجيات في سياق التعامل مع النص الشرعي للتعلم» مشيرًا إلى أن الأفراد العاديين ليس لزامًا عليهم الالتزام بمذهب معين، وأن مصر بطبيعتها والأزهر الشريف قابل لاحترام الآخر وعدم إقصاء أحد.

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تأخذ بكافة المذاهب الفقهية، وتتخير منها ما يناسب أحوال الناس والواقع المتغير.

وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أكد فى فتوى له أن الانضمام لجماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات الإرهابية محرم شرعًا، مستدلًا بأن الله تعالى قد أمر المسلمين بالاعتصام والاجتماع على كلمة واحدة، فقال تعالى «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، كما نهى سبحانه عن الفرقة والاختلاف فقال سبحانه «إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون».