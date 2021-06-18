بالتفاصيل.. فتح باب التقدم لحائزي الأراضي داخل المدن الجديدة لتوفيق أوضاعهم

تزامنا مع التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة والهيئة، داخل المدن الجديدة، تم فتح باب التقدم لحائزي الأراضي في إحدى المناطق لتوفيق أوضاعهم.

وتقرر إعادة فتح باب التقدم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 20/6/2021، وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، وذلك بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان «منطقة صحراء الأهرام»، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

فتح باب التقدم لحائزي الأراضي

ويتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية «أصل للاطلاع + صورة»، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويحذر على جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلك الأراضي بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك كنوع من أنواع مواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، ومكاسب السماسرة الذين يستغلون بعض المواطنين، الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

وفي بعض الأحيان تسحب فيها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، اي إلغاء تخصيص الأرض له.