أسعار الوحدات السكنية بمشروع «نور».. «هيئة المجتمعات العمرانية» شريكا
تبلغ قيمة القسط الشهري أقل من 3800 جنيه
كتب:
منة عبده
09:40 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
مدينة نور بحدائق العاصمة.. صورة أرشيفية
دشنت مجموعة «طلعت مصطفى»، مشروع نور في حدائق العاصمة، بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 5000 فدان.
ومن المخطط أن تتبنى مدينة «نور» تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من Fiber Optics، فضلا عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة «واي فاي» في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، وتوافر خدمات أمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بالمناطق كافة.
ومع الحديث عن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها داخل مدينة نور، بحدائق العاصمة، تساءل عدد من المواطنون عن أسعار الوحدات السكنية داخل المدينة.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار الوحدات السكنية داخل مشروع نور، بحدائق العاصمة.
أسعار الوحدات السكنية داخل مشروع «نور» بـ«حدائق العاصمة»
وتوجد آلية للطرح خلال أول 35 يوما من طرح المشروع، فالمواطن الذي يحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة.
ويستهدف مشروع مدينة «نور» المنفذ في مدينة حدائق العاصمة، توفير منتج عقاري بأطول فترة سداد ممنوحة في السوق المصري لفترة تصل إلى 15 عاما.
ويمكن للعميل امتلاك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم أقل من 38 ألف جنيه، وتبلغ قيمة القسط الشهري أقل من 3800 جنيه.
وتبدأ مساحة الوحدات داخل المدينة من 68 مترًا فما فوق، وستكون أسعار البيع في مدينة نور أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي، ويتم إتاحة أنظمة سداد تحقق هذا الهدف.
ووضع حجر الأساس أمس، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
ويراعى تصميم مدينة نور أن تكون مدينة ذكية خضراء وآمنة، ووسائل الانتقال داخل المدينة ستكون كهربية لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
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