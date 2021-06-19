عاجل.. العربية: أكثر من 15 مليون شاركوا في انتخابات الرئاسة الإيرانية

قالت مصادر، إن أكثر من 15 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، أشارت في وقت سابق، إلى أنه ليس لديها إحصائيات عن نسبة المشاركة حتى الآن.

وانطلقت الانتخابات في إيران، صباح أمس الجمعة، وتضمنت 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى «البرلمان».