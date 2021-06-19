الظهور الأول لـ محمد منير بعد شائعة مرضه.. بيحضر فرح «صور»

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها برفقة الـ«كينج» محمد منير في أول ظهور له عقب شائعة مرضه، وعلقت عليها قائلةً: «كينج في صوتك وكينج في حوارك وكينج في شخصيتك، ومهما مين كان إيه إنت الكينج يا كينج بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك يا ابن مصر يا أصيل.. الله يديك الصحة ويخليك لينا».

وصادفت بسمة وهبي الكينج محمد منير في حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى، حيث كان مدعوا فيه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الكينج وتامر حسني، حيث غنى الثنائي أغنية الكينج «الليلة يا سمرا»، وكان منير يبدو بصحة جيدة جدا عكس ما تردد مؤخرا.

شائعة مرض محمد منير

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن مرض الفنان محمد منير بعد تغيبه عن حضور حفل تكريمه في المركز الكاثوليكي، معتذرا بمرضه الشديد بحسب إعلان المركز وقتها، وتسلمت الجائزة بدلا عنه الفنانة هالة صدقي.

وعلمت «الوطن»، حينها، من مصدر مقرب من الكينج أن سبب تغيبه عن التكريم يرجع إلى تلقيه لقاح كورونا، الذي تسبب له في بعض الأعراض البسيطة، التي ألزمته المكوث في المنزل حتى تنتهي.

و طرح محمد منير، منذ أيام، أغنيته الجديدة «الباقي من أصحابي»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية «اللي باقي من صحابي» لمحمد منير:

«اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات ضحكة عالية.. دمعة غالية كام مكالمة وأفيهات اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة.. فيديو رقصة لعبة مالعصر اللي فات وعد بنّا ومكتملش حد حب كتم ماقالش قهوة باردة.. وأحلى وردة كرسي فاضي بسنّادات سهرة حلوة جابت بياتة لعب كورة بدون شماتة بنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات اللي باقي من صحابي كلمتين حلوين في شات ايه يا بارد.. إيه يا جامد وش ضحكة بغمازات اللي باقي من صحابي هما حبة ذكريات حد خايب.. حد سايب حد لسه بتاع بنات».