نتائج غير رسمية.. «رئيسي» حصل على 16 مليون صوت في الانتخابات الإيرانية

أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، أن رئيس السلطة القضائية «إبراهيم رئيسي»، حصل على 16 مليون صوت في الانتخابات حتى الآن، كما أظهرت النتائج، انه تم فرز أكثر من 26 مليون صوت في الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية، بحلول ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت مصادر خاصة لقناة «العربية» الإخبارية، في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 12 مليون صوت لصالح «رئيسي» بعد فرز 19 مليونا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية «18 عاما» للادلاء باصواتهم للمرة الاولى، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.