العربية: سيتم إعلان فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بأكثر من 50%

قالت مصادر، فجر اليوم، إنه سيجري إعلان فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهم إبراهيم رئيسي، عبدالناصر همتي، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحسن رضائي، بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.