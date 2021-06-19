رئيس التحرير

محمود مسلم

العربية: سيتم إعلان فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بأكثر من 50%

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
02:00 ص | السبت 19 يونيو 2021
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

قالت مصادر، فجر اليوم، إنه سيجري إعلان فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهم إبراهيم رئيسي، عبدالناصر همتي، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحسن رضائي، بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

اقرأ المزيد:

استطلاع لـ«إيران إنترناشيونال» يرجح حصول رئيسي على أكبر عدد من الأصوات

الجارديان: توقعات بانخفاض الإقبال على الانتخابات الإيرانية بسبب «خيبة الأمل»

عاجل.. «روحاني» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

إبراهيم رئيسي.. تعرف على المرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة الإيرانية