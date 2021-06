شبه جزيرة القرم تتعرض لأمطار وفيضانات وإعلان حالة الطوارئ «فيديو»

أعلنت مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم، أمس الجمعة، حالة الطوارئ، وأغلقت نقاط الدخول، وناشدت البحرية الروسية تقديم الدعم بعد هطول أمطار غزيرة على شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو، ما تسبب في فيضانات، وجاء إعلان مدينة يالطا في بفرض حالة الطوارئ على مستوى المنطقة، بعد أن ضرب إعصار شبه جزيرة البحر الأسود، وبدأ يضربها بأمطار غزيرة، وفقًا لـ«themoscowtimes».

Heavy rainfall in annexed Crimea has flooded much of the eastern peninsula and forced the city of Yalta to shut down. Governor Sergei Aksyonov has declared a region-wide state of emergency, calling the situation “severe” but saying it was under control. pic.twitter.com/jQP205I2F1