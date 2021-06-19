شبه جزيرة القرم تتعرض لأمطار وفيضانات وإعلان حالة الطوارئ «فيديو»

أعلنت مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم، أمس الجمعة، حالة الطوارئ، وأغلقت نقاط الدخول، وناشدت البحرية الروسية تقديم الدعم بعد هطول أمطار غزيرة على شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو، ما تسبب في فيضانات، وجاء إعلان مدينة يالطا في بفرض حالة الطوارئ على مستوى المنطقة، بعد أن ضرب إعصار شبه جزيرة البحر الأسود، وبدأ يضربها بأمطار غزيرة، وفقًا لـ«themoscowtimes».

Heavy rainfall in annexed Crimea has flooded much of the eastern peninsula and forced the city of Yalta to shut down. Governor Sergei Aksyonov has declared a region-wide state of emergency, calling the situation “severe” but saying it was under control. pic.twitter.com/jQP205I2F1 — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 18, 2021

ويوم الخميس الماضي، كانت غرقت شبه الجزيرة مع ضعف متوسط هطول الأمطار الشهري، وفقًا لتقديرات خدمة الأرصاد الجوية في شبه جزيرة القرم ومن المتوقع أن تهدأ العاصفة يوم الاثنين المقبل، وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة تدفق المياه في شوارع يالطا، واكتساح السيارات ووصلت إلى الطابق الثاني من المباني.

وخلال فيديو وجهته إلى السكان، أعلنت رئيسة يالطا بافلينكو، حالة الطوارئ، وقالت إنه سيتم إغلاق نقاط الدخول إلى المدينة، موضحة أنه تم إجلاء السكان في المناطق التي غمرتها الفيضانات من منازلهم، لكنها طلبت من أولئك الذين ليسوا في خطر داهم البقاء في أماكنهم.

كما أعلنت للصحفيين في وقت لاحق بإنها ناشدت أسطول البحر الأسود الروسي تقديم الدعم في إجلاء السكان، وأعلن فرع وزارة الطوارئ في جزيرة القرم الجمعة إنه تم إجلاء 49 شخصًا بالفعل، كما طلبت من السكان تخزين مياه الشرب لأن المدينة ستغلق مؤقتًا إمدادات المياه، رغم أنها لم تقدم تفاصيل عن توقيت تنفيذ هذا القرار.

كما أفادت وكالات الأنباء الروسية أن الفيضانات أثرت على جودة معالجة مياه مدينة يالطا، وخلال بيان أعلن أمس الجمعة ، قال أكبر مزود للطاقة في شبه جزيرة القرم إن هطول الأمطار ترك حوالي 2700 شخصًا بدون كهرباء، فيما قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، إنه سيناشد الرئيس فلاديمير بوتين للحصول على مساعدة مالية لتغطية الأضرار الناجمة عن العاصفة وكذلك تعويض الضحايا.

وكان «أكسيونوف» نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو في جولة بمدينة كيرتش التي غمرتها المياه على متن قارب مع ثلاثة رجال يسبحون في أعقابها قائلًا بإنهم موظفين في وزارة الطوارئ المحلية.

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وهي العملية التي لم تعترف بها معظم الدول.