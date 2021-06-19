عاجل.. تحطم طائرة في مقاطعة كيميروفو الروسية «صورة وفيديو»

لقى عدد من الأشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة من طراز «إل-410» في مقاطعة كيميروفو الواقعة في جنوبي غرب سيبيريا الروسية، وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن 20 شخصا كانوا على متن الطائرة.

من جانبها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت هبوطا حادا ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، فيما أعلنت السلطات المحلية أن الحادث، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.

وفي سياق متصل، أشار مركز «الطيران للبحث والإنقاذ» في سيبيريا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إلى أن الطائرة كانت تقل رياضيي القفز المظلي.

واشار المركز الروسي، إلى أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة من «مطار تاناي» قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة «نوفوسيبيرسك» الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجانب الغربي لسهل سيبيريا على ضفاف «نهر اوب».

وأكدت النيابة الروسية، أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة وأن طاقمها أبلغ مراقبي الحركة الجوية قبل وقوع الكارثة بتعطل أحد محركاتها ما دفع الطيارين إلى تنفيذ هبوط اضطراري.

Экипаж упавшего в Кузбассе самолета L-410 успел сообщить об отказе одного из двигателей: https://t.co/VeQGopaRKW pic.twitter.com/f1N5OsYtyJ — Lifenews_ru (@ru_lifenews) June 19, 2021

ونشر حساب «Lifenews_ru» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو أظهر حام الطائرة المنكوبة، بجوارها فرق من الإطفاء وسيارات الإسعاف.