مرشحو الرئاسة الإيرانية يباركون فوز رئيسي في الانتخابات

أقرّ مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي، وعبدالناصر همتي، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم في الانتخابات الرئاسية، وباركوا لمنافسهم إبراهيم رئيسي فوزه.

وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد مراسل «روسيا اليوم» في إيران.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنَّ الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميًا، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات خلال هذه المرحلة التاريخية.

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم، أمس الجمعة، في انتخابات أشارت التوقعات إلى أنها ستنقل السلطة إلى رئيسي، وهو قاض من المحافظين ويخضع لعقوبات أمريكية.

وأغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء المحلية الحكومية «إرنا».

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أنَّ أبواب المراكز أقفلت عند الساعة الثانية فجرا (21:30 ت.ج الجمعة)، بعد تمديد مهلة التصويت ساعتين، على أن يُسمح للموجودين داخل المراكز عند الإقفال بالإدلاء بأصواتهم.

ودعا كبار المسؤولين إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي، وهو المرشح الأوفر حظًا، قوله بعد الإدلاء بصوته: «أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت»، مضيفا «تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية، لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ».

وفي حين أظهر التلفزيون الحكومي طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في عدة مدن، نقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء عن مراسلها قوله إنَّ 22 مليونًا أو 37% من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة الـ7:30 مساءً (1500 بتوقيت جرينتش)، وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنَّها لا تستطيع تأكيد نسبة الإقبال.