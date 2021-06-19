عاجل.. المتهمة بقتل أطفالها الـ3 «خنقا» فى أسوان: «قتلتهم علشان يدخلو الجنة»

مثلت السيدة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، «خنقا» فى إحدى قرى محافظة أسوان، أمام رجال المباحث، حيث أدلت بتفاصيل الجريمة، التى لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث قالت المتهمة «أثناء استجوابها فى محضر الشرطة»، أنها تخلصت من أولادها الثلاثة واحد تلو الآخر مستغلة نومهم (توجهت إلى غرف النوم وقتلتهم)»، لافتة إلى أنه أثناء قتل الطفل الثالث تمكن ابنها الرابع من الهرب بعد سمعاعه استغاثة شقيقه.

قتلتهم علشان يدخلوا الجنة

وأضافت المتهمة: «قتلتهم علشان يرتاحوا ويدخلوا الجنة، أنا بقالى فترة كبيرة بفكر اقتلهم وانتحر علشان أحرق قلب أبوهم اللى طلقني وسابني لوحدي، بس المباحث جت قبضت عليا قبل ما انتحر»، وعقب تسجيل اعترافات المتهمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وانتقلت إلى مسرح الجريمة الذى يقع فى منزل ريفي بقرية الدكة بمركز نصر النوبة.

وتبين أن الأم المتهمة نفذت جريمتها وقتلت أطفالها الثلاثة أثناء نومهم، كما تبين أن هناك أثار خنق حول الرقبة لتقرر النيابة عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

حبس المتهمة 4 أيام

وقررت النيابة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد، وبدأت فى استجواب طليق المتهمة، والطفل الذى كشف الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تستجوب المتهمة بقتل ابنتى زوجها بالإسكندرية

وفى سياق آخر، تواصل نيابة الإسكندرية، التحقيق مع السيدة المتهمة بالقتل العمد لطفلتي زوجها، حيث ذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تخلصت من الطفلتين انتقاما من حماتها وزوجها، بينما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وقررت عرض الجثتين على الطب الشرعى، لتشريحهما لبيان اسباب الوفاة، وبدأت فى استجواب المتهمة، ومواجهتها بما جاء فى التحريات وأقوال زوجها وحماتها، بعد اتهامهما بقتل الطفلتين، ولاتزال التحقيقات مستمرة.