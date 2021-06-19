إحالة 5 متهمين فى «رشوة هيئة الخدمات الحكومية» للمحاكمة الجنائية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار طارق الحتيتي، مدير عام إدارة البيع للهيئة العامة للخدمات الحكومية، و4 آخرين إلى المحاكمة الجنائية فى اتهامهم بالاستيلاء علي أموال الهيئة.

استيلاء على أموال لإحدي الجهات الحكومية

وجاء في أمر الإحالة: أن المتهمان الأول والثانی بصفتهما موظفين عموميا الأول مدير عام بالإدارة العامة للبيع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية والثاني باحث أول للإدارة ذاتها سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق علی مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع والخامس الإستيلاء بغير حق علي البضائع مشمول اللوطات الرأسي عليهم مزادها بمبلغ 3 ملايين جنيه وكان ذلك حيلة بأن قاما بتحرير عقود تفيد على خلاف الحقيقة.

المتهمين استولوا على أموال تخص الشركة

وأضاف أمر الإحالة: أن المتهمين من الثالث حتى الخامس سددوا نسبة 70٪ من باقي قيمة التعاقد ومهراها بخاتم شعار الجمهورية حوزتهما بما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء على مبلغ «مليون ثمانمائة سبعة وعشرون ألف وسبعمائة ستة وثلاثون جنيها» والمتهم الرابع من الاستيلاء على مبلغ «أربعمائة ثمانية وثمانون ألفا ومائة ثمانية وخمسون جنيها وتسعون قرشا» والمتهم الخامس من الاستيلاء على مبلغ أربعة وأربعون ألف ومائتان تسعة وخمسون جنيها وثمانون قرشا والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على البضائع كل فيما يخصه.

تزوير في محررات رسمية

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبا تزويرا في عقود البيع المبرمة بين الهيئة محل عملهما وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية.