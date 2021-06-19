سعر الضريبة العقارية للوحدات السكنية وغير السكنية وموعد سدادها

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول.

وأوضحت أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها «الصيانة».

سعر الضريبة العقارية للوحدات السكنية وغير السكنية

ولفتت مصلحة الضرائب، إلى أن سعر الضريبة العقارية موحد ويقدر بـ10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للوحدات السكنية، 32% لغير السكنية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

المكلف بأداء الضريبة

كما أشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي له الحق في ملكية العقار، أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفًا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

ويقدم الإقرار الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، سواء كان مسكن للأسرة أو وحدات يتم استخدامها لأغراض أخرى.

وتابعت المصلحة أنّه إذا كان العقار مستجدا أو أضيف وحدات على إليه «بناء أدوار أخرى تعتليه»، وكان العقار سبق حصره أو أحدث فيه تعديلات بالعقار أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، ففي هذه الحالة يجب تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر، التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.

تقديرات القيمة الإيجارية

كما أضافت الضرائب أنَّ المشروع في هذا القانون، قرر الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»، بعد اعتمادها من وزير المالية، في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، «كمقار المحافظات، مجالس المدن والأحياء، ومراكز الشرطة، فضلا عن نشر إتمام هذه التقديرات في الجريدة الرسمية، وإخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.

المكلف بأداء الضريبة

كما أشارت المصلحة، أنّ المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي له الحق في ملكية العقار، أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

ويقدم الإقرار الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، سواء كان مسكن للأسرة أو وحدات يتم استخدامها لأغراض أخرى.

وتابعت المصلحة أنّه إذا كان العقار مستجدا أو أضيف وحدات على إليه (بناء أدوار أخرى تعتليه)، وكان العقار سبق حصره أو أحدث فيه تعديلات بالعقار أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، ففي هذه الحالة يجب تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر، التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.