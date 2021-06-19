«التصديري للملابس»: ارتفاع صادرات القطاع 36% أول 4 أشهر من 2021

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021، لتسجل 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 36%.

وكشف التقرير الذي يرصد حركة الصادرات أول 4 أشهر من 2021، ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%، بينما سجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاعا بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.

وأشادت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وأعضاء مجلس إدارته، بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، على الجهد المبذول لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وقالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم، إن مصدري القطاع سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر، وذلك للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية، وتأكيد قدرة المصانع على تخطي الأزمة وإثبات استدامة القطاع، والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشترين، مع المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع، وتشجيع المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات الصناعية.

وأضافت «ماري»، أن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير، كأحد الآليات التي يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على أحدث وسائل التسويق، فتماشياً مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة والتوجهات العالمية التي أظهرت أهمية التسويق الإلكتروني، تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين مصدري القطاع والمشترين الأجانب من بعض الأسواق الخارجية، مثل الأردن والسعودية لبحث فرص التعاون لتصدير المنتجات المصرية.

وكشفت عن المشاركة في المعارض الافتراضية العالمية التي ضمت العديد من المشترين من مختلف الأسواق العالمية أيضا، مشيرة إلى أن المجلس طور الأدوات الترويجية لمصدري القطاع، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات لمساندة مصانع قطاع الملابس الجاهزة ومساعدتهم على التحول الرقمي من خلال إعداد مواقع إلكترونية جديدة إلى جانب إعداد كتالوج إلكتروني مجمع لمنتجات المصدرين من الملابس الجاهزة المصرية، ليصبح بمثابة دليل للمشتريين ويتم استخدامه في كافة الأنشطة الترويجية.

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن مستقبل صادرات مصر من الملابس مشرق، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين، مطالبة بصرف قيمة 30%؜ بنية تحتية لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً، وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التي يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائي، لافتة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين افرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير، ويظهر ذلك واضحا من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.