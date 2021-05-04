عروض مغرية لإنعاش مبيعات الملابس الجاهزة في موسم العيد

ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة في الأسواق بشكل طفيف، بسبب الإقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء الملابس بعد حصول شريحة كبيرة من المواطنين على رواتبهم الشهرية، والاستعداد لشراء متطلبات العيد، ومنها الملابس الجاهزة.

وشهد السوق بداية من أمس، حركة كبيرة في مجال بيع الملابس الجاهزة بعدة أماكن، والإقبال على شراء ملابس العيد.

ورغم ارتفاع أسعار الملابس بشكل طفيف، بحسب كلام أصحاب المحال في أسواق عدة بالقاهرة والجيزة، إلا أن هناك عروضاً كبيرة من الأسواق لجذب مزيد من الزبائن لبيع أكبر قدر ممكن من الملابس وتحقيق مكاسب مبكرة تحسباً لفترة حظر مقبلة.

.ويقول مصطفى محمد، صاحب محلات ملابس شبابية بمحافظة الجيزة: «هذا الصيف سيكون خيراً على الجميع، كون بدايته أعياد للمسلمين والمسيحيين، ولاسيما أن هذا التوقيت جاء بعد الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت حظرا بسبب فيروس كورونا، ولذلك من المتوقع أن نشاهد قبالا كبيرا على سوق الملابس الجاهزة».

ويشير صاحب المحل الذي يقوم على بيع أغلب الملابس الشبابية من تيشيرتات وبنطلونات جينز، إلى أن هناك هجمة كبيرة من قبل الشباب على شراء الملابس الصيفية بشكل كبير، معتبراً أن عدم الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الحظر جعل الشباب لا يشترون ملابس صيفية كما المعتاد، لافتا إلى أن هناك توقعات بأن يكون موسماً قوياً على سوق الملابس الجاهزة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأضاف، «التيشيرتات تبدأ من 90 جنيها، وتختلف باختلاف الخامة والعلامة التجارية، والبناطيل الجينز التركي لا تقل عن 300 جنيه».

وأشار أن أسعار ملابس الأطفال وخاصة من حديثي الولادة ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 35% تقريباً.

في المقابل شهدت أسواق الملابس الجاهزة في المولات والأسواق المعروفة لدى المهتمين بشراء الملابس بالقاهرة، عروضاً كبيرة على الملابس لتشجيع الشباب على شراء الملابس الصيفية كون لديهم الولع الدائم في شراء التيشيرتات والجينز خلال فترة الصيف، حيث أكد مجموعة من أصحاب المحلات أن الموسم الصيفي بدأ مبكراً وأنه أفضل بكثير من العام الماضي.

ورغم ذلك هناك تخوف كبير من قبل أصحاب المحلات بسبب جائحة كورونا، وما يتداوله الكثير من المواطنين حول فرض حظر على المحلات بسبب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا، وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ويشير محمود عسل، من أصحاب المحلات في أحد المولات الشهيرة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إلى أن هناك خوفاً كبيرا من أن تقدم الحكومة على حظر التحركات بسبب جائحة كورونا، ما يؤثر كثيرا على سوق الملابس الجاهزة، متمنياً ألا تكون هناك فترة حظر وأن يستمر السوق في انتعاشه بسبب موسم الأعياد.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار ملابس الشباب بواقع 10% تقريباً، ولكن هذا الارتفاع لا يؤثر كثيرا على حركة البيع في موسم الأعياد، لافتا إلى أن فترة الأعياد الحالية للمسلمين والمسيحيين، انعشت السوق الراكد من عام تقريباً، وأن لديهم أملا كبيراً في أن تستمر هذه الانتعاشة فترات مقبلة.