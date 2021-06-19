الحجر الزراعي يبدأ تكويد المزارع والكيانات التصديرية 

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، يفيد بالبدء في الإعلان عن تولي مسؤولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري اللازم لذلك.

وقال القصير، إن الحجر سيبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى، نظرًا لقرب الموسم التصديري له، فضلًا عن إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد كافة المزارع التصديرية تدريجيًا وفقا للموسم التصديري لكل محصول وطبقا لأولوية المحاصيل المهمة تصديريًا.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة، وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، كما تعتمد المنظومة الجديدة على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) في تحديد مساحات المزارع، وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقة، وتتبع الشحنات المصدرة بدءًا من المزرعة حتى وصولها إلى البلد المستورد.

من جهته، أكد رئيس الحجر الزراعي، أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من اجل التصدير دون الحاجه للحصول على شهادات «الجلوبال جاب» التي تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيره تجعله يخرج من المنافسة.

وأشار إلى أنه الحجر الزراعي وفقا للمنظومة الجديدة، يتولى القيام بالرقابة علي تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة على كافة المزارع التصديرية أيًا كانت مساحتها، ما يصب في مصلحة كافة فئات المصدرين، مؤكدًا أن كافة الإجراءات والخطوات التي تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سيصدر بها قرار وزاري قريبا.