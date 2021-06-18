«الزراعة» في أسبوع.. 19 نشاطا ولقاءا واجتماعا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 43، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 يونيو الجاري، وأصدر أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

كما انعقدت اللجنة الوزارية للقطن بمقر وزارة قطاع الاعمال، واستعرض وزير الزراعة، أمام جلسة الاستماع بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، محاور السياسة الزراعية، وخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا، لتحقيق الأمن الغذائي، كما ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مؤكدا أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا مع الشركات العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها، وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدد خاص من الإنفوجراف والفيديو، بمناسبة مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، بعنوان: «الرئيس السيسي.. 7 سنوات من الإنجازات نهضة زراعية شاملة 204- 2021»، واستعرض العدد ملخصا بالعناوين حول أهم الإنجازات والطفرات التي تحققت في القطاع الزراعي ومجالاته.

كما نفت وزارة الزراعة ما أشيع مؤخرا عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا في مزارع الدواجن، مشيرة إلى أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية.