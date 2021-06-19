«الريف المصري الجديد» تعلن بدء خدمات الاتصالات بأراضي الـ1.5مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والإنترنت بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان في منطقتي غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعي الريف المصري الجديد.

الانتهاء من الإنشاءات

وأوضح عبدالوهاب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعهد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والاختبارات اللازمة لشبكة المحمول في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة، جنوب العلمين، ومن المقرر تشغيل خدمة الاتصالات بالمغرة نهاية شهر سبتمبر المقبل 2021.