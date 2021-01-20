بنفس الرقم.. خطوات التحويل من أي شبكة محمول للمصرية للاتصالات

يضطر الكثير من مستخدمي الهاتف المحمول إلى التحويل من شبكة إلى شبكة أخرى لعدد من الأسباب منها سوء الخدمة، لذلك يلجأ العديد منهم إلى التحويل مع الاحتفاظ بنفس الرقم حتى يستطيع الأصدقاء والأقارب التواصل معه دون الحاجة إلى إبلاغهم بالرقم الجديد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التحويل من الشبكات الأخرى لشبكة المصرية للاتصالات «WE»، وفق الموقع الرسمي للشركة، كالتالي:

خطوات التحويل لشبكة WE بنفس الرقم

- عليك إحضار تحقيق الشخصية الخاص بك و التأكد من صحة البيانات في أقرب فرع WE، على أن تكون بطاقه الرقم القومي سارية وبلا أي كسور أو تلف.

- قد تستقبل أي فواتير بمبالغ مستحقة من الشركة السابقة خلال أول 60 يوما.

- يتم تأكيد طلب التحويل عند استلام المكالمة الهاتفية.

- إنهاء جميع المستحقات المالية في شركة الموبايل التي ترغب في الانتقال منها قبل التحويل.

- مصاريف التحويل تكون مجانية ويتم إستلام الشريحة الجديدة من WE مجاناً.

- يتم التحويل لشبكة WE بنفس الرقم الخاص بالشركة القديمة خلال 24 ساعة عمل من بداية تقديم الطلب، لموافقة الشبكة الأخرى على طلب التحويل.

- يمكن تقديم طلب التحويل من خلال أي فرع من فروع WE الرئيسية.

- إذا تم رفض طلب التحويل للشركة يتم تقديم شكوى على 155، ويجب الاتصال من نفس الرقم الذي تريد التحويل منه إذا كان سبب الرفض غير حقيقي.

- لا يمكن تحويل أكثر من رقم في نفس الوقت ولكن يمكن تحويل رقم آخر بعد الانتهاء من تحويل الرقم الأول.

الشروط والأحكام

- يجب مرور 4 شهور على اشتراكك في شركة الموبايل التي ترغب في الانتقال منها.

- يجب عليك التأكد من أن كل بياناتك كاملة وصحيحة قبل القيام بطلب التحويل.

- في حالة نجاح التحويل إلى WE، لن يمكن التحويل لأي شبكة أخرى قبل مرور 4 شهور.

- يمكن إلغاء أي طلب تحويل في خلال 24 ساعة عمل من تقديم الطلب.

- لا يمكن إلغاء الطلب بعد تفعيل الخط.

- لا يتم تحويل أي رصيد متبقي أو مميزات أو خدمات لديك من شركة الموبايل المحمول التي ترغب في الانتقال منها.