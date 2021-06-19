سقطت عليها زجاجة مياه.. طفل يتسبب في وفاة جارته بالشرقية

تسبب طفل في وفاة جارتهم، مساء أمس، إثر سقوط زجاجة مياه من الطابق الثاني على رأسها، كان الطفل يحملها وسقطت من يده بالخطأ.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية بوفاة سيدة إثر سقوط زجاجة مياه على رأسها من الطابق الثاني.

انتقلت قوة من الشرطة لإجرء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن السيدة المتوفية كانت تجلس برفقة جارتها أمام منزل الأخيرة، فيما كان ابن الأخيرة يحمل زجاجة مياه مثلجة ويقف في بلكونة الطاب الثاني وسقطت الزجاجة من يده فجأة بطريق الخطأ وأصابت رأس السيدة المتوفية مباشرة ما أدى لوفاتها إثر إصابتها بشرخ في الجمجمة.

وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحفظ على جثة السيدة المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها ومعاينة جثمان المتوفية تمهيدا لإصدار تصريح بالدفن.