الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية، والتي تم إعلانها.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، أن نسبة النجاح بلغت 81.85%، موضحة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغوا 115132 طالباً وطالبة، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين حضروا للامتحانات بلغوا 114466.

ولفت إلى أن الامتحانات عقدت ورقيًا وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة بياناتهم بطريقة صحيحة، وأن نسبة نجاح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية المهنية بلغت 93.9%، وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بلغوا 2562 طالباً وطالبة.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بلغت 81.85%

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للطلاب لصم بنسبة نجاح 95.5%، وأنه تقدم لأداء الامتحانات 66 طالبًا وطالبة، مؤكدة أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 80%، وعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 10 طلاب.

يشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 أعلنت في عدد من المحافظات، أبرزها محافظة القاهرة والجيزة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغوا 266 طالبًا وطالبة، مؤكدة أن إدارة السيدة زينب حصلت على المركز الأول في أعلى نسب الدرجات.

وأكدت عقد الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، أو هذا الرابط، ولم يتم رصد حالات غش بالامتحانات.