«الموسيقيين» تتجاهل الاستفسار عن موعد انتخابات التجديد النصفي

أرسل اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، منذ أيام، خطابًا موجهًا لنقابة المهن الموسيقية للاستفسار عن موعد التجديد النصفي للنقابة أسوة بباقي النقابات المهنية الفنية.

اتحاد النقابات الفنية أرسل الخطاب لنقابة الموسيقيين منذ أيام ولم يتم الرد

وحسب مصادر لـ«الوطن»، تجاهلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر خطاب اتحاد النقابات الفنية، ولم ترد عليه، ولم تحدد حتى الآن موعدًا لإجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لـ«الموسيقيين».

ووفقًا للمصادر، فإنه في حال عدم إبلاغ اتحاد النقابات الفنية بموعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن الموسيقية، قد يؤدي ذلك لحل مجلس «الموسيقيين».

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عقد اجتماعًا، منذ أيام، لبحث أزمة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، وأحمد الناظر، أمين عام الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وضم الوفد المرافق لـ«شاكر» أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان، السكرتير العام، ومنصور هندي عضو المجلس.

وحسب المصادر، لم يتطرق نقيب المهن الموسيقية مع زملائه بالمجلس لملف انتخابات التجديد النصفي وتحديد موعدها من عدمه لإخطار اتحاد النقابات الفنية، وكانت الانتخابات أجريت منذ عامين وفاز فيها هاني شاكر بمقعد نقيب الموسيقيين، وفي تصريحات تليفزيونية أعلن أنه لن يترشح مجددًا لهذا المنصب الذي منح البعض فرصة للتجرؤ عليه وفقًا لقوله، فضلًا لتعطله عن تقديم مشروعات فنية جديدة باستمرار.

في سياق آخر، يستعد الفنان هاني شاكر، لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «لو سمحتوا».

ومع نشر البوستر الدعائي للأغنية تصدر اسم «أمير الغناء العربي» محركات البحث بسبب إطلالته اللافتة للأنظار والمختلفة عن أي «لوك» ظهر به من قبل. وارتدى هاني شاكر جاكيت فوق كتفه ونظّارة وبايب متقمصًا نوعًا ما شكل المحقق الذكي الشهير شارلوك هولمز.