بعد ارتفاع الإصابات بها.. هل تنقذ اللقاحات بريطانيا من موجة كورونا الرابعة؟

بعد أن كانت بريطانيا تسيطر على فيروس كورونا المستجد، لعدة أسابيع، جاء الانتشار السريع لـ سلالة دلتا الهندية بها، ليفسد الجهود الحكومية السابقة بالبلاد، لتسجل المملكة المتحدة، بالأمس، أكبر نسبة إصابات منذ نحو 4 أشهر.

ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا مجددا

سجلت بريطانيا، 11007 إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة، بعد ظهور متحور دلتا، وهي أكبر نسبة تشهدها البلاد، لأول مرة منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين الماضي، مد إجراءات الغلق وتأخير خطوات رفع القيود، بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في الهند، لمدة أربعة أسابيع من أجل تطعيم ملايين آخرين ضد فيروس كورونا بشكل كامل.

اقرأ أيضا.. تسجيل لقاح كورونا

99% من حالات كورونا في بريطانيا.. سلالة دلتا الهندية

وبحسب بيانات رسمية أعلنتها الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بسلالة دلتا الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 75 ألفا و953 حالة، بما يمثل حاليا نسبة 99% من إجمالي حالات الإصابة بكورونا على مستوى المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن ذلك المتغير، بالتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس، كان وراء الارتفاع الحاد في عدد الإصابات التي سجلتها البلاد، خلال الأسابيع الماضية، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تأخير الموعد المقرر، لرفع قيود كورونا، مشيرة إلى أن بيانات إدارة الصحة العامة البريطانية تضمنت أن حالات الإصابة بالمتغير ارتفعت بمقدار 33 ألفًا و630 حالة منذ الأسبوع الماضي، فضلا عن أن المتغير دلتا أكثر قابلية على الانتشار من متغير ألفا بنسبة 60 %، وأن دلتا أكثر مقاومة للقاحات كورونا، خاصة عند الحصول على جرعة واحدة فقط.

استشاري حالات حرجة مصري بلندن: رغم ارتفاع الإصابات ببريطانيا لكن الحالات الحرجة لا تزال قليلة ومستقرة

وفيما يخص حقيقة الأوضاع الداخلية ببريطانيا، أكد الدكتور حاتم سليمان، الاستشاري المصري لطب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، أنه رغم انتشار متغير دلتا وارتفاع حالات الإصابة بين المواطنين مجددا، إلا أن الأعراض الحالية للمرض ضعيفة ومتوسطة بين المصابين، فضلا عن أن قلة أعداد أصحاب الحالات الحرجة بالمستشفيات، والتراجع الشيدد في أعداد الوفيات، خلال الموجة الثالثة بالبلاد حاليا، مقارنة بالأعداد إبان الموجتين الأولى والثانية.

وقال سليمان، لـ«الوطن»، إن بريطانيا يوجد بها متغيري كورونا «دلتا وألفا»، ولكن السلالة الهندية باتت تنتشر بصورة أكبر للغاية، إلا أن أعراضها وخطورتها ضعيفة مقارنة بالأوضاع في الهند، وتبذل المملكة المتحدة جهودًا مضنية للسيطرة على الحالات المتزايدة، تجنبا من أضرار تفشيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار مد الإغلاق في بريطانيا، لمدة 4 أسابيع، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، اتخذته الحكومة من أجل تمكين أكبر عدد من المواطنين، لتلقي لقاح كورونا، وحصل حتى الآن أكثر من 80% على الجرعات الأولى، وأكثر من 50% على الجرعتين.

ولفت الاستشاري المصري بمستشفى هيرفيلد في لندن، إلى استمرار تطبيق عدة محاذير ببريطانيا، من الالتزام بارتداء الكمامات وتقليل أعداد مرتادي المحال والمولات التجارية والمسافات الآمنة، رغم فتح المقاهي والمطاعم حاليا.

وشدد على أن لقاحات كورونا تساعد في مواجهة الفيروس من حيث الأعراض والوفيات والإصابات، وإذا واجهت بريطانيا موجة رابعة من «كوفيد -19» ستكون أقل شراسة بسبب حملات التطعيم، موضحا أن المواطنين بالبلاد يتسابقون لتقلي اللقاحات بعد وعيهم بأهميتها ومدى نجاحها.