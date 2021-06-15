استشاري حالات حركة: أغلب وفيات كورونا في بريطانيا من غير متناولي اللقاح

قال الدكتور حازم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن بريطانيا قررت تأجيل رفع القيود لأربعة أسابيع مقبلة، بسبب ارتفاع الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أجل التأكد من إعطاء أكبر عدد من المواطنين والمقيمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحالات الحرجة مازالت قليلة على الرغم من ارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة لـ كورونا التي تمر بها بريطانيا، موضحا أن بعض الأيام توفى فيها 5 أشخاص على مستوى البلاد، وكان أغلبهم لم يتناول جرعتي اللقاح، والبعض الآخر كان تناول الجرعة الأولى فقط.

وأوضح استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن بريطانيا لم تربط بين الحصول على اللقاح وتقديم تسهيلات للمواطنين كما فعلت بعض الدول التي منعت الأشخاص غير المطعمين من دخول المولات التجارية، متابعا: «الأعداد لازم تبقى قليلة في المحلات والجميع مرتدي الكمامة والمقاهي مفتوحة لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار».

وذكر استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، أن أحد الشركات البريطانية المتخصصة في إنتاج الإنسان الآلي أنتجت جهاز يستطيع معرفة مصاب فيروس كورونا المستجد من خلال رائحة أجرت الشركة تجربة على 54 شخص وأثبت الجهاز دقته ويعمل الجهاز على تحليل التغيرات التي تحدث على الشخص بنسبة 100% مبينا أن هذا الجهاز سيكون ثورة إذا تم العمل به خلال الفترة المقبلة لأنه في مرحلة الاختبار حاليا.