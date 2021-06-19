انتهاء امتحانات التيرم الثاني بتربية رياضية جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، أن طلاب كلية التربية الرياضية أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/ 2021، مشيراً إلى استمرار الامتحانات في باقي كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدوء والاستقرار والانتظام ساد جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، موضحا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بدأت يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو 2021، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021.

امتحانات جامعة مطروح.. إجراءات احترازية مشددة

وأكد رئيس جامعة مطروح أن طلاب كليات الجامعة والقائمين على الامتحانات، قدموا نموذجاً في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي داخل كل لجنة، والالتزام بالأعداد المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، وتوفير المطهرات في دورات المياه، واستخدام الكشافات لقياس درجات الحرارة خلال دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم تواجد الطلاب في أروقة الكليات عقب الانتهاء من أداء امتحان أي مادة في جميع الكليات، مؤكداً توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

جامعة مطروح.. لا شكاوى من الامتحانات

وذكر رئيس جامعة مطروح أن غرفة عمليات جامعة مطروح لم تستقبل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، منذ انطلاق الامتحانات وحتى اليوم السبت، مع بدء انتهاء بعض الكليات من الامتحانات، مثل كلية التربية الرياضية، في ظل التزام جميع الطلاب داخل اللجان، ووضع منظومة متميزة للامتحانات، واتباع الجميع لتعليمات الجامعة.