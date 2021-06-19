«لو كنت مدخن».. اعرف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

يترقب المدخنون تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي، والمفروضة على منتجات السجائر والتبغ.

25 قرشا إضافية

وتحصّل وزارة المالية مع بداية السنة المالية الجديدة، 25 قرشا إضافية عن كل علبة سجائر، لصالح قانون التأمين الصحي، ما يعني رفع أسعار السجائر الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل، حيث يفرض قانون التأمين الصحي الذي جرى إقراره في يوليو 2018، تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أنّ أسعار السجائر الجديدة ستطبق في هذا التاريخ.

ارتفاع أسعار السجائر

وفي فبراير الماضي، رفعت شركة فيليب موريس أسعار سجائر «مارلبورو»، لتصبح 44 جنيها للعلبة بدلاً من 42، وسجائر LM لـ33 جنيها بدلا من 31، وبحسب مصادر في شركات السجائر الأجنبية بمصر، فالشركات في سبيلها لزيادة الرسوم المحصّلة لصالح تمويل قانون التأمين الصحي.

زيادة 4 جنيهات

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ الزيادة ستطبق على السجائر بأنواعها سواء محلية أو أجنبية، ويتم تحصيل رسوم التأمين الصحي تلقائيا من جانب وزارة المالية، ولا علاقة له بالضرائب التي يتم تحصيلها مع كل سنة مالية جديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة الشرقية للدخان زيادة بعض أسعار السجائر بقيمة تراوحت بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، وأوضحت الشركة أنّه وفقا للأسعار الجديدة، فسجائر مونديال بأنواعها (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة ستصبح بـ20 جنيهًا بدلًا من 18.5 جنيه، كما رفعت الشركة سعر علبة «مونديال سويتش» 20 سيجارة لتصبح بـ23 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه.