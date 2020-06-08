"شعبة الدخان" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في يوليو المقبل

كشف إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العاملة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة ما تردد بشأن ارتفاع أسعار السجائر بمختلف أنواعها في يوليو المقبل، موضحًا أن السعر لن يزيد في شهر يوليو كما يردد البعض من شائعات، ولا داعي للتخزين، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في السجائر وجشع التجار سبب أزمة نقص السجائر المحلية.

وأضاف الإمبابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه لا زيادة في أسعار الدخان على الإطلاق، خلال الفترة المقبلة، "والله ما في زيادة في أسعار السجائر أنا واخد وعد من وزير المالية"، كما أنه يجب حماية المستهلكين للسجائر من تلك الشائعات وجشع التجار.

وأشار رئيس الشعبة العاملة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن 65 مليار جنيه حصيلة الضرائب من السجائر، لكن حظر الشيشة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أدى إلى قلة العائد التي كانت تدره وزارة المالية من الأدخنة، فيما مازحه الإعلامي قائلًا: "حضرتك بتشرب سجائر؟"، فرد بالإيجاب لكنه لا يريد لأولاده ذلك.