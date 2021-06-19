أرباح محمد حسان من «يوتيوب».. تصل إلى 55 ألف جنيه شهريا «صور»

تعاود الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، يوم 8 أغسطس المقبل، جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش إمبابة»، لعرض تقرير الطب الشرعي الخاص بالحالة الصحية للشيخ محمد حسان، الذي طلب دفاع المتهمين سماع شهادته في القضية.

ويأتي ذلك بعد تغيب الشيخ محمد حسان مرتين عن حضور جلسات المحاكمة بسبب ظروف صحية، إلا أن طلبه للشهادة هو والشيخ محمد حسين يعقوب، أعاد الجدل من جديد في مصر، حول ما يعرف بـ«دعاة السلفية».

عدد متابعي محمد حسان على مواقع التواصل

ومحمد حسان، داعية سلفي، من مواليد 1962، حاصل على بكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اشتهر بلقاءاته الدينية في مسجد مجمع التوحيد بالمنصورة، قبل أن يشتهر ببرامجه التلفزيونية على القنوات الفضائية حتى أصبح مشرفا على قناة «الرحمة»، إلا أنه خفتت أضوائؤ مثل غيره من الدعاة السلفيين خلال السنوات الأخيرة، ولجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة نشاطه عبرها.

ويمتلك الشيخ محمد حسان صفحةً رسميةً على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتابعها مليون و600 ألف شخص، وقناة على موقع «يوتيوب»، يتابعها 384 ألف شخص.

أرباح محمد حسان من «يوتيوب»

وبحسب موقع «Social blade»، المتخصص في إحصائيات «يوتيوب»، فإن قناة الشيخ محمد حسان تقدر أرباحها السنوية هذا العام بنحو الـ651 ألف جنيه مصري سنويا، حيث تبلغ أرباحه الشهرية 3500 دولار، وهو ما يعادل 55 ألف جنيه مصري، فيما تبلغ سنويا 41 ألف و600 دولار.

وتبلغ أرباح محمد حسان، يوميا من موقع يوتيوب، 116 دولارًا، فيما يبلغ متوسط أرباحه الأسبوعية 809 دولارات، وذلك بحسب موقع «Social blade».

وطلب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، سماع شهادة محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وسماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، بعد أن أكد المتهمين في التحقيقات أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من محمد حسان ومحمد حسين يعقوب.