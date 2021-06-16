عاجل.. أول رد من أسرة محمد حسان بعد تحديد جلسته في «داعش إمبابة»

قال الشيخ محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان ورئيس قناة الرحمة الفضائية، إن الشيخ محمد حسان يمر بوعكة صحية أجرى خلالها جراحة كبيرة في جسده، منذ شهور قليلة، لافتًا إلى أن الأطباء المعالجين له نصحوه بالمكوث فترة 6 اشهر على الأقل للتعافي، وهو الذي منع حضوره للإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش إمبابة»، والتي أُجِّلت إلى جلسة 8 أغسطس المقبل.

وأضاف الشيخ محمود حسان، في تصريح لجريدة «الوطن»، أن الشيخ محمد حسان سيحضر الجلسة بإذن الله، والتي يكون فيها تعافى تمامًا مما ألمَّ به، للإدلاء بشهادته في القضية.

وعقب «حسان» على الجلسة قائلًا «إن الكلام الذي أدلى به المشايخ كلام رائع، فنحن من قمنا بمحاربة الفكر المتطرف، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحب الوطن»، لافتًا إلى أن بعد الشباب عن الدعاة هو مادي إلى الفكر المتطرف.

كانت الدائرة الخامسة اليوم الثلاثاء إرهاب، قد استكملت محاكمة 12 متهما في القضية التي حملت رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة بـ«داعش إمبابة».

كانت هيئة المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية 12 يونيو، باستدعاء محمد حسين يعقوب لسماع أقواله بقضية «داعش إمبابة»، كما أمرت بالكشف الطبي على محمد حسان بمنزله.

يشار إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضية أمام محكمة جنايات أمن الدولة «طوارئ»، وأسندت للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وكان أمر الإحالة في القضية يشمل 12 متهمًا، بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 متهمين هاربين، وابرز الاتهامات التي وجهت لهم هي أحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.