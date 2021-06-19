«الداودي» يطلق مبادرة «قنا بلا خصومات ثأرية»

تحت شعار «قنا بلا خصومات ثأرية»، عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لبحث الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الخصومات الثأرية بين أبناء المحافظة، والتعرف على المعوقات التي تحول دون الوصول إلى مجتمع خال من الخصومات الثأرية.

وتم خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، مناقشة عدد من المقترحات والحلول، التي يمكن أن تسهم في الحد من انتشار ظاهرة الثأر، والقضاء عليها تماماً في المستقبل القريب.

وأوضح محافظ قنا أن الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات من المُزمع عقدها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، لبحث هذه القضية من جميع النواحي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى وضع خارطة طريق، تشمل خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تضمن القضاء على هذه الظاهرة، ووضع حل جذري لها.

وأكد «الداودي» أن «هدفنا الأول هو منع وقوع حوادث الثأر من خلال التوعية، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية القائمة»، مشدداً على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود، سواء من قِبل المؤسسات الحكومية، أو من قِبل العائلات المتخاصمة، خاصةً وأن الخصومات الثأرية تؤثر بشكل كبير على جهود وإنجازات التنمية.

وخلال الاجتماع، عرض الحضور عدداً من مقترحاتهم، والتي كان من أبرزها إعداد قاعدة بيانات بالخصومات الثأرية القائمة، للاعتماد عليها في إنهاء هذه الخصومات، وكذلك تفعيل دور لجان المصالحات الفرعية والعامة، للقضاء على الخلافات قبل تفاقمها، بالإضافة إلى تعظيم دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بأضرار الثأر الشرعية والتنموية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الثقافية التي تتناول قضايا الثأر ومخاطرها.

وفى ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير حول دور كل مؤسسة في علاج قضية الثأر، تمهيداً للبدء في تطبيقها، لافتاً إلى أن لجان المصالحات في المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن قنا، نجحت في إنهاء 132 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية.