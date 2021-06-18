موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
كتب:
رجب آدم
01:49 ص | الجمعة 18 يونيو 2021
موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2021
يبحث آلاف الطلاب وأولياء أمورهم في محافظة قنا، عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2021 برقم الجلوس والاسم، لمعرفة مجموع درجاتهم النهائية، ومن خلالها يمكن تحديد مستوياتهم العلمية، وتحديد اختيار المدارس الثانوية التي سيتم قبولهم فيها، وتنسيق مدارس الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفني، وتأتي حالة الترقب بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا، بداية الأسبوع المقبل، وأنه يتم حاليا رصد الدرجات داخل داخل كنترول لجنة النظام والمراقبة في مدينة قنا.
تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021.. الانتهاء من التصحيح
تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، لجنة الكنترول الرئيسية الخاصة بالشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال التصحيح شبه المنتهية، وأنه يجرى حاليا عمليات رصد الدرجات في شيت النتائج الخاص بدرجات الطلاب على مستوى 9 إدارات تعليمية.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021.. الأسبوع المقبل
ورجح «صبري» موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا، أن تكون بداية الأسبوع المقبل، أو في منتصفه، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة لدرجات الطلاب، سيتم اعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.. في المدارس
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2021، سيتم إتاحتها داخل المدارس الإعدادية في المحافظة، موضحًا أن هناك أكثر من 51 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة قنا، وسيتم الإعلان عن 10 الأوائل للشهادة الإعدادية، وتكريمهم على مجهودهم وتميزهم في المراحل الدراسية.
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