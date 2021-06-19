الإمارات: تعليق دخول القادمين من 3 دول وتعديل بروتوكولات مسافري 3 أخرى

أعلنت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم بعد غد الإثنين، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن ذلك يشمل تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية، التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص (PCR) في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الإمارات وخفض مدة فحص (PCR) من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة، والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه يشترط على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول.

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعديل البروتوكولات الوقائية لمواجهة كورونا المتبعة مع المسافرين القادمين إلى دبي عبر مطار دبي الدولي من دول جنوب أفريقيا ونيجيريا والهند، اعتبارا من يوم 23 يونيو الجاري، في إطار حرص اللجنة على حماية المسافرين وتسهيل إجراءات القدوم دون الإخلال بالتدابير الوقائية.

وشملت إجراءات السفر للقادمين من جنوب أفريقيا ونيجيريا، السماح بدخول المسافرين ممن تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بتقديم فحص (PCR) قبل 48 ساعة من موعد السفر باستثناء المواطنين، كما سيتم إجراء فحص آخر عند الوصول إلى دبي مع تطبيق بروتوكولات الوجهة النهائية لركاب الترانزيت.

وبالنسبة للقادمين من الهند، فشملت الإجراءات السماح بدخول المقيمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بفحص (PCR) قبل 48 ساعة من موعد السفر مع اجراء فحص (PCR) السريع في المطار قبل الرحلة باستثناء المواطنين وقبول الفحوصات المخبرية التي تطبق نظام QR-Code فقط، وإجراء فحص (PCR) آخر عند الوصول إلى دبي، على أن يتم التقيد بالحجر المؤسسي لمدة 24 ساعة حتى صدور نتيجة الفحص باستثناء المواطنين والدبلوماسيين.