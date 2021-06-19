في حالة إقامة دعوى.. حبس وغرامة لـ محمد رمضان بتهمة سب سميرة عبدالعزيز

أثارت تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز عن تعرضها للسب والقذف من قبل الفنان محمد رمضان أزمة كبيرة.

وأوضحت مصادر قانونية، لـ«الوطن»، العقوبة القانونية بحق محمد رمضان في حالة إقامة دعوى قضائية من الفنانة سميرة عبدالعزيز ضد رمضان فإنه يقع تحت طائلة القانون ويتعرض للحبس والغرامة وفق المادة (303) نصت على أن «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة محمد رمضان

وأوضح المصدر أنه في حالة إقامة دعوى قضائية ضد محمد رمضان من قبل الفنانة سميرة عبد العزيز فهي صاحبة الحق الأصيل في إقامة الدعوى فإن رمضان يقع تحت طائلة المادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز حقها سيكون مثبتًا وفق القانون في حالة إقامة دعوى قضائية وتقديم الأدلة على صحة روايتها بتعرضها للسب والقذف فإن رمضان سيحاكم بعدة تهم منها المادة (307) التي تنص على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

تصريحات الفنانة سمير عبد العزيز

وبرزت أزمة الفنان محمد رمضان الجديدة حينما تصدرت الفنانة سميرة عبدالعزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد إعلانها عن سب وقذف الفنان محمد رمضان، وقالت: «وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه، كل ذلك بسبب رفضي المشاركة في أحد أعماله التليفزيونية، وأنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد الرسائل»، مشيرة إلى أن «رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه».

وفي سياق متصل تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة إلى عضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

وقال «الهضيبي»، إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية، إساءة محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي، وهي الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، وتعرضها لإساءة لفظية، ما يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل كل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد «رمضان»، نظرًا لإساءته لعضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.