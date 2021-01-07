الفنانة سميرة عبد العزيز تشهد عرضا مسرحيا لطلاب جامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية، اليوم، المرحلة التمهيدية على المستوى المركزي لمنتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية، على مسرح كلية الحقوق، استعدادًا للمشاركة في مسابقة «إبداع 9»، والتي تعد من أكبر المسابقات على مستوى الوطن العربي، وتقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهد العرض المسرحي، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم، كذلك الفنان علاء قوقة الدكتور بأكاديمية الفنون والفنان محمد عبد المنعم الدكتور بجامعة الإسكندرية، عضوي اللجنة.

وذكر الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أن منتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية يقدم عرض «رحلة حنظلة»، تأليف سعد الله ونوس، وإخراج أحمد عبد المنعم عباس، وأداء 25 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن مسابقة «إبداع» تقام للعام التاسع علي التوالي، ويشارك فيها شباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على المسافات البينية واستخدام سبل الحماية للمشاركين.

علي صعيد متصل، عقد الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع لقاء تنسيقى لتفعيل مبادرة «حياة كريمة»، وذلك برئاسة الدكتور عادل مبارك ووزارة التضامن الاجتماعي فى مجال التعليم في مركزي أشمون والشهداء للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك انطلاقًا من دور جامعة المنوفية الريادي في التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء التنسيقي المستشار عمرو حمزة مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، والدكتور شريف صبرى عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والدكتور نعيم فوزي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد الفيومى قائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية.