وزير البترول: 820 مليون دولار فائض بالميزان التجاري للقطاع

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إنه تم احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2021/2022 عند 65 دولارا للبرميل.

وأضاف «الملا» في تصريحات لـ CNBC عربية، أننا نصدر حاليا بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ونستورد سنويا نحو 3 ملايين طن بنزين وسولار، و1.8 مليون بوتاجاز.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن الميزان التجاري البترولي لمصر موجب وبه فائض في حدود 820 مليون دولار بنهاية يونيو الجاري.

وتابع: بأن أسعار النفط في مرحلة تذبذب متسارع حاليا، وأتوقع هدوء الأسعار مجددا في الربع الأخير من العام الحالي.

واختتم «الملا» بقوله، إننا مستعدون لطرح حصة من شركة «إنبي» في البورصة المصرية، وننتظر قرار اللجنة الوزارية العليا ومدير الطرح.