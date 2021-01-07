طارق الملا: الدعم الرئاسي فرصة للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا لاستعراض الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، لزيادة استخدامات الغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز كوقود في السيارات، في ظل الزخم والدعم الذي تحقق لهذا النشاط، رئاسيا وحكوميا، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وأكد «الملا» أن الظروف مهيأة بقوة للتوسع في هذا المشروع القومي، لزيادة أعداد المستفيدين منه، خاصة مع تضافر جهود العديد من جهات الدولة لتوفير الإمكانيات المطلوبة، من تمويل وتراخيص لانتشار المحطات، من أجل زيادة أعداد المستفيدين من هذا المشروع الحضارى الكبير، بقيمته الاقتصادية والفنية والبيئية، بتوفير الغاز الطبيعي المنتج محليا كخيار متميز، ضمن منظومة توفير وتداول الوقود، ما يخفف جانبا من أعباء الخزانة العامة للدولة، ويساهم في تعظيم مبيعات قطاع البترول من الغاز الطبيعي لخدمة السوق المحلي.

وأوضح وزير البترول، أن هذا الزخم فرصة مواتية بقوة لاستثمار واعٍ، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، من خلال مبادرات واعية قائمة على الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة والابتكارات، وتطبيق التحول الرقمي الشامل في إدارة الأنشطة والتدريب المستمر للكوادر العاملة في هذا المجال، خاصة وأن تنامي حجم نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود وتحويله لمشروع قومي، سيتبعه إقامة صناعات وسيطة ومكملة لخدمة هذا النشاط، مع الالتزام المطلق بتطبيق المواصفات القياسية لمتطلبات المشروع كافة، من الأسطوانات وأطقم التحويل والطلمبات، وفقا لمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأكد المهندس طارق الملا، أن تمسك قطاع البترول بالالتزام الكامل بالمواصفات القياسية فيما يخص هذا النشاط، لا حياد عنه، وأنه عامل رئيسي في منظومة الأمان المطبقة في هذه الخدمة الحضارية.

ولفت «الملا» إلى أن استمرار وزيادة التكامل بين شركات الغاز الطبيعي العاملة في مجال تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية، وكذلك الإمكانيات المتوافرة لدى شركتي غاز مصر وبتروجت وشركات القطاع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي غازتك وكارجاس، إلى جانب المشاركة القوية لشركات التسويق العاملة في السوق المصري، واستغلال الإمكانيات المتوافرة، تدعم القدرة على إنجاز التحديات المراد تحقيقها من خلال المبادرة، وعلى رأسها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز القائمة، وفق انتشار جغرافي يلبي الزيادات المتوقعة في أعداد المستفيدين، وأن هذا التكامل سمة رئيسية تنجز بها المشروعات البترولية.

حضر الاجتماع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط والمشروعات، ومعاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، ورؤساء شركات كارجاس وغازتك وغاز مصر وبتروجيت، وعدد من رؤساء شركات التسويق.