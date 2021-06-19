التعليم العالي: لا يوجد تغيير في عملية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والذي عُقد اليوم، هو اجتماع دوري حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقاعة الفنون بجامعة حلوان.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك عددا من الأخبار الكاذبة التي رصدتها الوزارة خلال الفترة الماضية خاصة بمكاتب التنسيق للكليات والمعاهد التعليمية، وأكدت الوزارة بأن التنسيق سيتم عقده إلكترونيا كما كان يحدث من قبل من خلال البوابة الرسمية للحكومة، «لا يوجد أي تغيير في الإجراءات السابقة المتعارف عليها فيما يخص التنسيق».

ونصح «عبدالغفار» الطلاب بضرورة اختيار التخصصات العلمية التي يرغبوا في الالتحاق بها بما يتماشي مع ميولهم الدراسية والمهنة التي يريدوا الالتحاق بها مستقبلا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وبالنسبة لنظام اختبار القدرات التي ستنظمه عدد من الجامعات بمختلف تخصصاتها سيكون قبيل التنسيق الإلكتروني السابق ذكره، حيث أنه وبمجرد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة سيبدأ الطلاب وفقا لرغباتهم الخضوع لاختبارات القدرات في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها مستقبلا، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للكليات والمعاهد الخاصة فسيوضع حدا للقبول بها أيضا مع تنظيم عددا من اختبارات القبول فيها، وهو ما سيعلنه مكتب التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة وفق الكليات المختلفة والتي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، «سيتم ترتيب الطلاب بعد الأخذ في الاعتبار مجموع الطالب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم والمجموع اللي حصلوا عليه».