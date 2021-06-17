محافظ دمياط تشارك في اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دورته الخامسة والعشرين، والذى انطلق اليوم الخميس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرا، رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات، ومقرها برشلونة، وجان بيير مباسي، الأمين العام للمنظمة، وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة، و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية، أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

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وأشارت محافظ دمياط إلى سعى الحكومة المصرية أن يكون مقر إقليم شمال أفريقيا مركزاً أساسيا لتأهيل الكوادر الأفريقية للعمل المشترك، خاصةً بعد رئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي، منوهةً إلى سعي هذه الجهود إلى بحث تحديات المدن الأفريقية، وغيرها من الملفات المهمة، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة.

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وأوضحت محافظ دمياط إلى أن استضافة القاهرة للدورة سيعزز مسار العمل الأفريقي المشترك بين المدن الأفريقية، فضلاً عن فرصة تبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والأفريقية، والتي يأتي أهمها مواجهة تداعيات فيروس كورونا والنمو السكاني والمخالفات الصلبة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

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وأشادت المحافظ بجهود وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء محمود شعراوي، في استضافة هذه الدورة، والتي جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية، خاصةً مع ما تستهدفه الدورة من تعزيز الشراكة، وإتاحة مقر إقليم الشمال، لتوفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية الأفريقية.

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